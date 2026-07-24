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Máxima de 18°C e chuva: veja a previsão do tempo para Apucarana nesta sexta

Instabilidades ganham força no Paraná e a Cidade Alta pode registrar 27,4 milímetros de chuva, com rajadas de vento de até 40 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 06:00:21 Editado em 23.07.2026, 11:41:03
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Máxima de 18°C e chuva: veja a previsão do tempo para Apucarana nesta sexta
Autor A chuva deve começar nas primeiras horas da manhã - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A sexta-feira (24) será marcada por tempo instável em Apucarana e em grande parte do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de calor e umidade vindos do Norte do Brasil mantém o céu com muitas nuvens e favorece a formação de áreas de instabilidade ao longo do dia.

Em Apucarana, a previsão indica 98% de probabilidade de chuva, com 27,4 milímetros de precipitação acumulada. As temperaturas permanecem baixas, variando entre 13°C e 18°C, enquanto a umidade relativa do ar ficará entre 83% e 99%.

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O vento predominante sopra de leste a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 40 km/h.

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Chuva começa cedo e se espalha ao longo do dia

De acordo com a previsão por hora do Simepar, a chuva deve começar nas primeiras horas da manhã. Entre 6h e 10h, são esperados os maiores volumes, com acumulados de até 6,3 milímetros às 8 horas, mantendo a intensidade moderada durante boa parte da manhã.

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Ao longo da tarde, a chuva perde força, mas continua ocorrendo de forma intermitente. Entre o fim da tarde e a noite, ainda há previsão de pancadas isoladas, mantendo o tempo fechado até o final do dia.

Apesar da instabilidade, as temperaturas terão pouca variação, permanecendo entre 15°C e 18°C durante praticamente toda a tarde.

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Paraná

No restante do estado, a sexta-feira também será de muitas nuvens. Conforme o Simepar, o ingresso contínuo de calor e umidade em baixos e médios níveis da atmosfera favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre a maior parte do Paraná.

As chuvas serão mais frequentes nas regiões Noroeste e Norte, onde não estão descartadas tempestades pontuais. Nas demais regiões paranaenses, a condição para chuva aumenta principalmente entre a tarde e a noite.

As temperaturas seguem amenas em todo o estado, sem grandes oscilações ao longo do dia.

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