Máxima chega aos 27ºC nesta quinta em Apucarana; há previsão de chuva

O tempo continua abafado na cidade

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quinta-feira (19) será um dia típico de verão na maior parte do Estado. Durante a manhã, o sol aparece em boa parte das regiões paranaenses, favorecendo o rápido aquecimento. Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade ganham força, provocando chuvas rápidas e localizadas, mas que devem ser fortes em algumas cidades. Risco para temporais localizados se mantém elevado.

Em Apucarana, por exemplo, pode registrar chuvas ao longo deste dia. Conforme o Simepar, existe 95% de probabilidade de ocorrência de chuva no município e uma precipitação acumulada de 7.4 milímetros. As pancadas devem ocorrer no período da tarde.

O sol aparece em alguns momentos do dia e isso faz com que as temperaturas se elevem rapidamente. Ao amanhecer, a mínima obtida na Cidade Alta foi de 19ºC.

A máxima, por sua vez, chega aos 27ºC.

