Maus-tratos: morador de Apucarana deixa cão em balde d'água

Um homem, que estava embriagado, foi preso por maus-tratos após pendurar o cachorro dele em um varal e ainda manter o cão em um balde cheio de água. O Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, no norte do Paraná, resgataram o animal no Jardim Figueira.

De acordo com Luan Guapuruvu, coordenador do Cemsa, denúncias informaram que o cachorro estava no balde com água e um vídeo, que foi publicado em grupos de WhatsApp, mostra o cão pendurado em um varal. "Algumas pessoas contaram que o homem maltratava o cão, que já é idoso, constantemente. Recebemos um vídeo que mostra o animal pendurado. Vídeos que a princípio, foram divulgados pelo próprio suspeito, com citações Bíblicas l Ainda de acordo com a denúncia, o cão ficou um bom tempo na água. É muito triste a situação. O cão foi levado para o centro onde receberá atendimento veterinário", explica.

O homem, de 63 anos, foi preso e levado para a delegacia. "Ele aparentemente estava embriagado, não falava coisa com coisa, a GCM prestou esse apoio, foi até a casa, prendeu o homem. Ele deve responder por maus-tratos, pois o crime ficou muito evidente", finaliza.

