Maus-tratos: cavalos são atingidos por tiros de pressão em Apucarana

Mais um caso de crueldade animal é investigado em Apucarana. Pelo menos dois cavalos foram atingidos por tiros de arma de pressão em uma propriedade na região do São Domingos.

O dono dos animais procurou a Polícia Civil e registrou um Boletim de Ocorrência. Um dos chumbinhos usados como munição da arma de pressão chegou a ficar fixado na pele do cavalo.

A Polícia Civil repassou que investiga o caso e que tenta identificar o autor dos maus-tratos. O proprietário dos cavalos disse à polícia, que está indignado com tanta crueldade.

Outro caso:

Mulher é presa por maus-tratos a cachorros em Arapongas

Uma mulher, de 28 anos, foi presa pela Polícia Civil de Arapongas, e deve responder por maus-tratos a três cachorros. A suspeita mudou de casa e deixou os animais.

Conforme a polícia, a equipe chegou até a casa dela por meio de um Boletim de Ocorrência registrado pelo proprietário do imóvel. Ele alegou que a inquilina havia deixado a casa há mais de dez dias e desde então os cachorros estavam abandonados sem água e comida.

Os policiais civis estiveram no local e verificaram que inexistia água e ração para os animais, que a situação do local era precária e os cachorros estavam extremamente magros. Os vizinhos ainda afirmaram que mesmo quando a mulher morava no local os cachorros eram maltratados.

Os animais foram resgatados e estão sob o cuidado da ONG OPAA – Organização e Proteção Animal de Arapongas. A mulher foi encaminhada à cadeia pública de Rolândia. Ela está sujeito a uma pena de reclusão, que varia de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda.

