Maus-tratos: cão é achado morto junto de outros animais em Apucarana

O caso ocorreu no Parque Bela Vista e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil

Após denúncia de maus-tratos, equipes do Centro Municipal de Saúde Animal (Cesma) e da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana, localizaram um cachorro morto e outros cinco, filhotes e adultos, magros e com sarna em uma casa no Parque Bela Vista, no começo da tarde desta quinta-feira (30).

O fiscal do Cesma procurou a Polícia Civil e informou que no terreno alvo de denúncias existem três casas construídas. Em uma delas, a primeira do local, foram localizados os animais com visíveis sinais de maus-tratos, sendo que um deles estava dentro da casinha e morto.

De acordo com o boletim, os animais foram retirados da residência e levados para receber cuidados veterinários. A Polícia Civil irá investigar o caso e a moradora da casa, que já foi identificada, será intimada, deverá comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos e pode responder pelo crime de maus-tratos.

A atual Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1998) prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além do aumento de um sexto a um terço nos casos da morte do animal.

