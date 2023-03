Mauro Bertoli faz avaliação positiva da gestão municipal; assista

Da Redação

Mauro Bertoli (União Brasil)

O site TNOnline/Tribuna do Norte inicia neste sábado (18) uma rodada de entrevistas com todos os vereadores de Apucarana. O objetivo é estabelecer um canal de comunicação com o Legislativo, de maneira que os representantes da população na Câmara Municipal, eleitos pelo voto popular, possam falar de sua atuação no Legislativo e das suas propostas em benefício da comunidade.

Quem inaugura essa série de entrevistas é o vereador Mauro Bertoli (União Brasil), que está no seu sexto mandato consecutivo na Câmara Municipal, sendo três como presidente da Casa de Leis.

Mauro Bertoli aprova o que ele considera eficiência da administração de Junior da Femac (PSD) e destaca os projetos e obras realizados pela gestão.

Bertoli não se considera líder direto do prefeito, mas sim um líder nato do Executivo que, conforme assinala, está entregando obras e serviços essenciais para o município. “Temos uma administração que executa obras constantemente. Um prefeito bastante atuante, dedicado e trabalhador, que junto com seu secretariado toca mais de 60 obras atualmente. A prefeitura tem mais de 3,5 mil servidores que fazem andar a saúde, a educação e a infraestrutura urbana e rural. E na Câmara somos nós, os vereadores, que aprovamos os projetos”, assinala.

Na avaliação de Bertoli, Junior da Femac vem desempenhando uma gestão séria e firme com muitos avanços nas mais variadas áreas. “Veja na saúde, nos tornamos referência em algumas especialidades. Além disso, nos tornamos um polo universitário, ampliando cada vez mais esses aspectos que levam ao crescimento e desenvolvimento da população”, destaca.

Em seis mandatos consecutivos como vereador, Bertoli destaca que suas principais contribuições com projetos de lei foram a transformação da Escola da Moda no campus local da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-PR), liberações de novos cursos superiores para a Faculdade de Apucarana (FAP) e Faculdade Norte do Paraná (Facnopar), e o grande feito da compra de um equipamento de radioterapia para o ambulatório oncológico do Hospital da Providência.

“Sou um vereador autêntico, prestativo e atuante em todos os sentidos e nos segmentos e assuntos que direcionam a cidade. Estou sempre atento às necessidades que vão surgindo na cidade ano a ano, acompanhando de perto”, finaliza Bertoli, que nas eleições de 2020 foi reeleito vereador com 1.514 votos.

