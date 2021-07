Da Redação

Mauro Bertoli é internado devido a crise de cálculo renal

O vereador Mauro Bertoli, de Apucarana, precisou ser internado no Hospital da Providência, na noite deste domingo (25), após uma crise de cálculo renal, ou popularmente conhecida como pedra no rim.

continua após publicidade .

Conforme o filho do político, Fernando Bertoli, Mauro está com uma pedra no rim, que acabou se deslocando para o canal urinário, causando intensa dor e impedindo que a urina saia. Ainda de acordo com Fernando, ele está bem e medicado.

Como a pedra não foi "expulsa" através da urina, Bertoli irá passar por um procedimento de retirada do cálculo renal no começo da tarde desta segunda-feira (26).