Da Redação

Mau tempo faz voo da Azul para Apucarana ser desviado para Londrina

Um voo da companhia aérea Azul que saiu no fim da tarde deste domingo (20) do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com destino a Apucarana, teve sua rota desviada para Londrina devido ao mau tempo.

continua após publicidade .

O avião modelo Cessna Grand Caravan decolou da Região Metropolitana de Curitiba às 17h55 com previsão de chegada em Apucarana às 19h25, no entanto, devido ao contratempo acabou pousando em Londrina por volta das 19h49.

A companhia aérea Azul iniciou a rota entre Apucarana e Curitiba em janeiro deste ano e os voos são realizados três vezes na semana: às terças, quintas e domingos.