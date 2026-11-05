Matrículas para 2027 na rede municipal de Apucarana começam dia 9

Primeira etapa segue até 19 de novembro e contempla alunos que já estudam na rede e crianças que vão ingressar no Infantil 4

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), inicia na próxima segunda-feira (9/11) o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027 nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O cronograma, estabelecido pela Instrução Normativa nº 07/2026, contempla diferentes etapas e procedimentos, conforme a situação de cada estudante.

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A rematrícula dos estudantes que já frequentam a rede municipal de ensino e as matrículas dos alunos oriundos dos CMEIs que ingressarão no Infantil 4 das Escolas Municipais ocorrerão de 9 a 19 de novembro, preferencialmente pela internet, por meio da Área do Aluno.

Já as matrículas de estudantes novos, oriundos de outras redes de ensino, e as transferências entre Escolas Municipais e CMEIs serão realizadas presencialmente, diretamente nas unidades de ensino, de 30 de novembro a 2 de dezembro, conforme a disponibilidade de vagas.

Os estudantes que estão concluindo o 5º ano e ingressarão no 6º ano da rede estadual deverão realizar a matrícula entre 23 de novembro e 4 de dezembro, também pela Área do Aluno.

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Nos casos dos estudantes que estão saindo dos CMEIs para ingressar no Infantil 4 das Escolas Municipais e daqueles que estão concluindo o 5º ano e ingressarão no 6º ano da rede estadual, a definição da instituição de ensino considera o georreferenciamento e a disponibilidade de vagas, priorizando a unidade mais próxima da residência. Nesses casos, não é garantida a escolha da escola ou do turno.

Para a matrícula, os responsáveis deverão apresentar comprovante de endereço atualizado, documentos pessoais do responsável legal e do estudante, declaração de vacinação atualizada, contato telefônico e, quando aplicável, espelho do Cadastro Único (CadÚnico). Para a rematrícula, são necessários comprovante de endereço atualizado, declaração de vacinação e contato telefônico atualizado.

A Instrução Normativa nº 07/2026 pode ser conferida na íntegra aqui.