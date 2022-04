Da Redação

Matheus Freire sofre fratura no maxilar e não joga mais

O volante Matheus Freire não joga mais no Apucarana Sports. O jogador sofreu uma fratura no maxilar durante a derrota para o Verê Futebol Clube por 1 a 0, no último domingo (24), no Estádio Vila do Mar.

O jogador foi substituído no final do primeiro tempo após ser atingido no rosto por um jogador do Verê. Ele ainda tentou permanecer em campo, mas não resistiu às dores. O atleta foi levado a um hospital de Francisco Beltrão com uma lesão no maxilar. Reavaliado nesta segunda-feira (25), a fratura foi confirmada e o prazo de recuperação é de 90 dias.

Com isso, a diretoria do Apucarana Sports deve buscar um novo jogador para a posição. A expectativa é que um nome seja anunciado nesta semana.