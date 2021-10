Da Redação

Materno Infantil tem ocupação de 80% nos leitos para Covid

O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (05), trazendo dados da ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 na 16ª Regional de Saúde, mostra que em Apucarana, no Hospital Materno Infantil, a taxa de ocupação está em 80%. Segundo o relatório, 4 crianças estão internadas, nos 5 leitos disponíveis para tratamento.

continua após publicidade .

Ainda em Apucarana, no Hospital da Providência, a taxa de ocupação da enfermaria está em 17%, com 10 pacientes internados nos 58 leitos disponíveis. Na UTI, a ocupação está em 30%, com 7 pacientes internados nas 23 vagas disponíveis.

Em Arapongas, no Honpar, a taxa de ocupação da enfermaria está em 36%, com 11 pacientes internados nos 30 leitos disponíveis. Na UTI, a ocupação está em 23%, com 13 pacientes nos 56 leitos.

continua após publicidade .

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, a ocupação está em 30%, com 6 pacientes em tratamento nos 20 leitos disponíveis.