Materno Infantil recebe novelos de linha para a confecção de polvinhos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Hospital da Providência Materno Infantil recebeu do Sicredi Apucarana doação de 48 novelos de linhas para a confecção dos Polvinhos do Amor, polvinhos de crochê que auxiliam no tratamento, acalmando os pacientes internados que são feitos por artesãs da Rede de Mulheres Solidárias.

continua após publicidade .

A ação foi realizada em parceria com o Dia do Cooperativismo de Crédito (Dia C), realizado anualmente pelo Sicredi, como explica Pollyana Ignacio, Gerente da Agência. “Esse é um dia do voluntariado, abraçamos uma causa e arrecadamos doações que as entidades estejam precisando”, diz.

“Os bebês ficam mais calmos por poder abraçar o polvo e segurar nos tentáculos, isso evita que eles puxem as sondas e fios, isso também os faz sentir mais amparados. Nós da UTI Neonatal ficamos muito felizes e agradecemos essa ajuda e o trabalho que as artesãs realizam”, fala Juliana Colla, enfermeira-chefe da UTI Neonatal.

continua após publicidade .

Cada paciente internado recebe dois polvinhos, pois enquanto um é utilizado, o outro é lavado e esterilizado e no momento da alta médica do pequeno, os pais levam para casa os Polvos do Amor utilizados pelo bebê. “Com os novelos doados podemos fazer um estoque de um ano para que não faltem polvinhos na UTI Neonatal”, conta Denise Canesin, secretária da Mulher e Assuntos da Família.

Siga o TNOnline no Google News