Materno Infantil: ocupação para Covid-19 está em 140%

O boletim enviado pela secretaria estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (27) informando a taxa de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 nos municípios da 16ª Regional de Saúde, mostra que o número de pacientes na enfermaria pediátrica do Hospital Materno Infantil aumentou. Agora são 7 crianças internadas em 5 vagas disponíveis, taxa de ocupação de 140%.

Em contrapartida, a ocupação de leitos para adultos continua baixando. Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), foi registrada nesta terça-feira a menor ocupação de leitos de UTI deste ano: 19%, com 13 pacientes internados. Na enfermaria, a ocupação está em 24%, com 12 pacientes internados.

No Hospital da Providência, em Apucarana, a enfermaria está com ocupação de 18%, com 11 pacientes internados. Na UTI, a ocupação é de 43%, com 10 pacientes internados.

Em Jandaia do Sul, não há pacientes internados para tratamento de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora de Fátima.