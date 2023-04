Matemática da Unespar de Apucarana é destaque nacional

Da Redação

Matemática da Unespar de Apucarana obteve o quarto lugar nacional na faixa 3 (CPC contínuo)

O curso de matemática do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é destaque nacional no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e no Índice Geral de Cursos (IGC), referentes a 2021. Os dois indicadores fazem parte do ciclo de resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), calculados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A graduação de Matemática da Unespar de Apucarana obteve o quarto lugar nacional na faixa 3 (CPC contínuo), nota considerada satisfatória. O CPC e o IGC são dois dos quatro indicadores que avaliam a qualidade da educação superior no Brasil.

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade dos cursos de graduação. No cálculo, são considerados: o Conceito Enade (desempenho dos alunos na prova do exame); o valor agregado pelo curso, medido pelo Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); o corpo docente (informações do Censo Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho); e a percepção dos estudantes sobre o processo de formação.

O professor de matemática José Ricardo dos Santos, diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Unespar de Apucarana, comemora o resultado. Ele observa que a curso já chegou a obter nota 4 na última avaliação e conseguiu manter um padrão alto de avaliação nesta edição.

Segundo o professor, a graduação de matemática da universidade estadual de Apucarana passou por mudanças em 2019, com adoção de uma metodologia mais próxima da realidade. “Demos ênfase na educação matemática, saindo do formalismo de apenas passar fórmula aos alunos para um pensamento lógico e um olhar crítico a partir da resolução de problemas do cotidiano”, assinala o professor.

Dentro desse contexto, o curso passou a apostar na atuação dos graduandos dentro das salas de aulas em projetos de extensão. “Com a supervisão dos nossos professores, os alunos podem vivenciar o ensino da escola. É uma aproximação da matemática à realidade”, reforça, destacando a união dos professores e do corpo discente na busca pela qualidade de formação. Segundo ele, a matemática exige esse envolvimento por conta de suas características curriculares.

“Nossos egressos sempre conquistam vagas nos programas de mestrado e doutorado nas principais universidades do país. Tudo é fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos”, complementa o professor.

