Da Redação

Matãozinho fala sobre carreira no Papo TN deste sábado

O apresentador Matãozinho é o entrevistado deste sábado (24) no Papo TN. Ele que também foi cantor sertanejo, conta suas histórias ao longo de décadas de apresentação de programas de TV e relembra histórias com grandes nomes da música sertaneja do Brasil.

continua após publicidade .

Comunicador desde muito jovem, Matãozinho iniciou no rádio, onde trabalhou por décadas até que se estabilizou em televisão como apresentador. Em sua carreira, apresentou duplas como Chitãozinho e Xororó, Tonico e Tinoco e cantores como Sergio Reis, entre outros.

O Papo TN vai ar neste sábado, a partir das 17h aqui no TNOnline e nas redes sociais do site.