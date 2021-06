Massayoshi Tatesuzi terá velório na Capela Central

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), confirmou que vai haver velório do corpo do médico Massayoshi Tatesuzi. Ele será velado na Capela Central, das 09h30 às 11h30 de onde sai para sepultamento no Cemitério Cristo Rei.

A possibilidade de velório está prevista por protocolo da Saúde do município, em casos onde de acordo com a vigilância sanitária, já passou o período do risco de contaminação pelo coronavírus.

Segundo a família, Massayoshi foi diagnosticado com covid no dia 15 de maio, sendo medicado e mantido em isolamento em sua casa. Seu quadro se agravou na quarta-feira (26), quando precisou ser internado. Já na madrugada desta segunda-feira (31), o médico foi transferido para a UTI do Hospital da Providência e acabou falecendo por volta das 17 horas.

Massayoshi formou-se em Medicina pela Universidade Católica e residia em Apucarana desde 1940. Ele era natural da cidade de Vera Cruz, no interior paulista. O médico deixa esposa e uma filha.