Massa de ar seco traz estabilidade para região nesta quinta

Da Redação

O sistema de baixa pressão que atuava sobre o Paraná se afasta para o oceano nesta quinta-feira (12). Além disso, há o avanço de uma massa de ar frio e seco sobre o estado, fazendo com que a estabilidade predomine em quase todas as regiões.

Em Apucarana, por exemplo, o dia será de tempo firme. Pode haver alguns períodos em que o céu fique predominantemente nublado, mas não existe a possibilidade de chuva para o município. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que apenas o leste do Paraná deve registrar chuva, por causa da variação de nuvens próximo à Serra do Mar.

Devido à massa de ar frio e seco, o amanhecer na Cidade Alta será frio, com mínima de 12ºC. Já a temperatura máxima, que terá seu ápice por volta das 14h, não ultrapassará dos 23ºC. A elevação da temperatura ocorre de forma lenta em todas as regiões do estado.