Da Redação

Massa de ar seco predomina sobre a região nesta quarta-feira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a quarta-feira (27) será influenciada por uma massa de ar mais seco, o que afeta diversas regiões do estado. Em Apucarana, por exemplo, o tempo será abafado por conta do fenômeno.

continua após publicidade .

As temperaturas devem se elevar bem mais do que nos dias anteriores. Existe previsão de calor para as cidades situadas entre a faixa oeste e norte do Paraná. Entre os setores sul e leste, à tarde fica um pouco mais quente também, mas em média as temperaturas um pouco abaixo dos 30ºC, enquanto ao norte e oeste, os valores superam esta marca.

A Cidade Alta registrou mínima de 20ºC ao amanhecer e deve obter a máxima de 30ºC no período da tarde. As nuvens seguem predominando sobre o município, mas, conforme o instituto, não há previsão de chuva. Sendo assim, a quarta-feira será de tempo firme.