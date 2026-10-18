Massa de ar frio mantém temperaturas baixas no Sul; Apucarana terá mínima de 11°C nesta segunda

Após a passagem de um ciclone extratropical, previsão indica manhã fria e tarde amena no município, com máxima de 23°C e sem expectativa de chuva

A passagem de uma massa de ar frio pelo Sul do Brasil mantém as temperaturas baixas no início desta semana. Em Apucarana, a segunda-feira (19) deve ser de tempo estável, com mínima de 11°C e máxima de 23°C, sem previsão de chuva.

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A manhã será marcada pelo frio, enquanto as temperaturas devem subir gradualmente ao longo da tarde. Apesar da presença do sol, o clima permanece ameno nas primeiras horas do dia, exigindo atenção de quem sai de casa cedo.

O resfriamento está associado à entrada de uma massa de ar polar após a passagem de um ciclone extratropical pela região. O fenômeno provoca queda nas temperaturas e aumenta o risco de geada em áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Risco de geada no Sul

A previsão meteorológica indica possibilidade de geada no sudoeste, sul, centro e leste do Paraná, além de áreas do norte do Rio Grande do Sul e das regiões serrana e central de Santa Catarina.

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Em outras áreas da Região Sul, o frio também deve ser sentido, principalmente durante a madrugada e no amanhecer, embora não haja expectativa de formação de geada em todos os locais.

Nas capitais, as temperaturas previstas para segunda-feira são de 8°C a 16°C em Curitiba (PR), de 9°C a 18°C em Porto Alegre (RS) e de 12°C a 20°C em Florianópolis (SC).