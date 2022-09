Massa de ar frio faz temperaturas despencarem nesta sexta-feira

Da Redação

O amanhecer será de temperaturas amenas na Cidade Alta

A estabilidade atmosférica volta a predominar sobre as cidades paranaenses nesta sexta-feira (23), sendo assim, o sol volta a surgir, fazendo com que qualquer possibilidade de chuva seja descartada. No entanto, o tempo firme retorna ao Estado acompanhado de uma massa de ar frio, que traz ventos mais secos e gelados aos municípios.

Por conta disso, amanhece frio em todos os setores paranaenses, com temperaturas mais baixas no oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (valores abaixo dos 10ºC). Nas porções mais ao norte, os termômetros também registram valores amenos.

Apucarana, por exemplo, obteve a mínima de 9ºC ao amanhecer desta sexta-feira. Mesmo com predomínio do sol, não esquenta muito durante o dia. Na Cidade Alta, a máxima não deve ultrapassar dos 18ºC.

Ao anoitecer, as temperaturas voltam a cair, se aproximando dos 10ºC.

Região

A sexta-feira também será de temperaturas baixas em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A previsão indica que elas devem variar entre 7ºC e 21ºC. Com a volta da estabilidade, o dia será ensolarado no município.

A previsão do Climatempo indica que Ivaiporã também terá um dia de tempo firme. As temperaturas previstas são: 8ºC para mínima, e 18ºC para máxima.

