Massa de ar frio e seco predomina neste fim de semana na região

O tempo deve voltar a mudar em Apucarana a partir de segunda-feira (10)

O fim de semana deve ser de temperaturas amenas em Apucarana e na região, principalmente neste sábado (8), pois há uma massa de ar frio e seco atuando sobre o Paraná. O fenômeno faz com que o tempo seja estável neste dia, por conta disso, não há previsão de chuvas.

No entanto, temperaturas baixas devem ser registradas ao amanhecer. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta, por exemplo, obteve mínima de 11ºC entre as 5h e 6h da manhã deste sábado.

Ainda conforme o instituto meteorológico, os municípios paranaenses podem registar valores mais agradáveis durante a tarde devido à presença do sol. Vale destacar que a massa de ar frio terá uma passagem breve sobre o Estado.

Portanto, a máxima pode chegar aos 25ºC à tarde, em Apucarana.

Previsão para o domingo

O Simepar informa que, no domingo (9), a instabilidade atmosférica aumenta novamente, por conta do avanço de uma nova frente fria sobre o Paraná, com eventos de chuvas em diversos setores paranaenses. Não há previsão de chuva para Apucarana neste dia.

Já na segunda-feira (10), o tempo volta a mudar no município.

