Marreco vence duas etapas seguidas e briga pelo título do Sertões

O piloto apucaranense Otávio Enz, o “Marreco”, voltou a andar forte, superando os difíceis terrenos do nordeste brasileiro. Ele foi o campeão da etapa de Crato a Sobral, no Ceará na quinta-feira e, nesta sexta-feira, repetiu a dose, vencendo novamente na sétima etapa. Marreco acumula três primeiros lugares e um terceiro lugar no Sertões/2023, mas perdeu tempo em uma etapa e deixou de participar de outra, devido à quebra da sua caminhonete Mitsubishi Triton. Porém, muitos também tiveram quebras e panes mecânicas.

continua após publicidade

O chefe da equipe de apoio da dupla apucaranense no Sertões, Romeu Eurich, diz que o rally só encerra na reta de chegada. “Assim como o Marreco e o navegador Khezam tiveram problemas numa etapa maratona, outros adversários também podem ter quebras. Sendo assim, acredito que ainda estamos na briga pelo título de campeão na categoria Prodution”, argumenta Eurich.

-LEIA MAIS: Apucarana: abertas as inscrições da Copa Apucarana de Futebol

continua após publicidade

Já o experiente piloto Marreco, detentor de um surpreendente cartel de vitórias nas mais importantes provas off-road no Brasil, avalia que a briga pelo título de campeão ficou difícil, após quebras e problemas mecânicos em duas das oito etapas do Sertões.

“Felizmente, andamos muito bem nesta quinta-feira e sexta-feira vencendo as duas etapas. Nós já havíamos ganho a segunda etapa, no domingo, e fizemos um terceiro lugar na abertura do rally”, comentou Marreco. “Vamos acelerar o máximo onde for possível e cuidar do equipamento, para tentar chegar bem neste sábado”, acrescentou o piloto.

A sétima etapa foi concluída no final da tarde desta sexta-feira (18) na cidade de Cruz (CE), com os apucaranenses do carro 369 em primeiro lugar. A última etapa acontece neste sábado, com chegada na Vila de Preá, praia bastante conhecida pelos ventos fortes e a prática do kitesurf.

A participação da dupla Marreco & Khezam no Rally dos Sertões 2023 tem o apoio do Fundo Municipal do Esporte, Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Radiex, Saneabas, Dalle Bier, Cerveja Haywa, VF Clube de Tiro, Supermercados Alvorada, VF Premium, Double Ranchwear, Zens Western, Bonenz Bonés, BRL Bonés, Posto Brezolin e Zenz Bonés, Camisetas e Uniformes.

Siga o TNOnline no Google News