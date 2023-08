'Marreco' representa Apucarana e o Paraná no 31º Rally dos Sertões

Apucarana será representada mais uma vez na maior prova off Road do planeta: O Rally dos Sertões. A edição 2023 acontece de 11 a 19 de agosto, nos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco.

continua após publicidade

O piloto apucaranense Otávio Enz, o “Marreco”, que por duas vezes já levou a bandeira do município para o alto do pódio no Sertões, estará mais uma vez na competição, ao lado do seu navegador, Rodrigo Khezam.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A confirmação foi feita ontem pelo piloto Marreco, em visita ao prefeito Junior da Femac, em seu gabinete. Ele esteve acompanhado do presidente da Associação Comercial, Industrial de Serviços, Wanderlei Faganello. O Fundo Municipal de Esportes está apoiando a dupla de Apucarana, ao lado de patrocinadores locais.

Foto por Da Redação

Conforme relata o piloto, a principal novidade neste ano é o formato mais compacto do rally, incluindo muitos laços e deslocamentos mais curtos para privilegiar equipes e competidores. “O Sertões promete ser mais intenso neste ano, considerando que o percurso será o mais exigente e desafiador de todos”, avalia Marreco, acrescentando que, “neste ano serão 3.800km, dos quais 2.080km cronometrados”.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac desejou boa sorte e bom resultado para a dupla de Apucarana na maior prova off Road do mundo. “Torcemos para que a bandeira de Apucarana possa tremular mais uma vez no pódio do Rally dos Sertões”, pontua Junior da Femac.

O novo carro de Marreco e Khozem será apresentado aos apucaranenses em evento programado para a próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, a partir das 18h30, no Espaço das Feiras. “Vamos atender a imprensa local e regional e o público poderá ver de perto um carro super-preparado para aguentar os buracos, pedreiras e areiões do Rally dos Sertões”, convida o piloto Otávio Enz “Marreco”.

Siga o TNOnline no Google News