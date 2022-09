Marreco garante 3º lugar no Rally dos Sertões

Da Redação

O Apucaranense Otávio Enz, conhecido como Marreco, garantiu o 3º lugar no pódio na disputa pela categoria Pro Brasil. A 14ª prova que foi a última aconteceu neste sábado (10), e os competidores percorreram 213 km.

A largada aconteceu em Paragominas e a chegada foi em Salinópolis, no Pará. Os pilotos percorreram também os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Maranhão.

O Rally dos Sertões começou no dia 27 de agosto, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foram 14 etapas e 7.200 km. Por isso, o Rally dos Sertões é considerado o maior rally do mundo.

Durante o Rally dos Sertões o apucaranense realizou uma excelente prova conseguindo a primeira colocação na décima etapa, que tinha 327 km de extensão e aconteceu na cidade de Bom Jesus, no Piaui, o piloto ganhou novamente. Desta vez, a décima primeira etapa saiu de Bom Jesus e foi até Balsas no Maranhão.

