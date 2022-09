Marreco ganha segunda prova seguida e busca liderança

Da Redação

O piloto apucaranense, Otavio Enz, conhecido como Marreco, ganhou a segunda prova seguida no Rally dos Sertões.

Na terça-feira, Marreco conseguiu a primeira colocação na décima etapa, que tinha 327 km de extensão e aconteceu na cidade de Bom Jesus, no Piaui. Nesta quarta-feira, o piloto ganhou novamente. Desta vez, a décima primeira etapa saiu de Bom Jesus e foi até Balsas no Maranhão.

“Foi uma prova que passava por um mini canyon, muito técnica e com pedras. Mas eu e o Khezam conseguimos fazer novamente uma prova redonda. E o carro respondeu bem”, diz Marreco.

O Rally dos Sertões ainda tem três etapas até o fim. “Ao todo são 14 etapas e 7.200 km. Por isso, é o maior rally do mundo. Vamos chegar até o fim se Deus quiser, em Salinópolis no Pará”, ressalta Marreco.

Agora, Marreco começa mirar a primeira colocação geral. “Temos três etapas. Estamos esperando a confirmação, mas temos condições ainda de brigar pela primeira colocação geral na nossa categoria ProBrasil” explica Marreco.

As próximas etapas acontecem entre a cidade de Balsas até Imperatriz no Maranhão. Na sexta de Imperatriz até Paragominas no Pará. E a última etapa acontece no sábado, de Paragominas até Salinópolis no Pará.

“Tenho que agradecer o apoio da minha família, da torcida de Apucarana que manda mensagens e aos meus apoiadores: ACIA, Dalle Beer, Prefeitura de Apucarana, Secretaria de Esportes, Conselho de Esportes, Saneabas, Mobifacil Passagens, Saneabas e Zenzs Western”, conclui Marreco.

