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Marreco e Sidão disputam o inédito Rally dos Sertões Series Paraná

A competição será realizada entre os dias 9 e 11 de julho, reunindo alguns dos principais pilotos e navegadores do país

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 09:35:40 Editado em 07.07.2026, 09:35:33
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Marreco e Sidão disputam o inédito Rally dos Sertões Series Paraná
Autor Apucaranense Marreco estará na disputa do Rally dos Sertões - Foto: Reprodução

A Zenz Rally Team segue em busca de mais um importante desafio na temporada 2026. O piloto Marreco e o navegador Sidão embarcam nesta semana para Siqueira Campos (PR), onde disputam o Sertões Series Paraná, prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Raid e considerada o último grande teste antes do Rally dos Sertões, o maior rally das Américas.

-LEIA MAIS: Dupla é presa após perseguição com caminhonete furtada na BR-376

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A competição será realizada entre os dias 9 e 11 de julho, reunindo alguns dos principais pilotos e navegadores do país. Ao longo de três dias, as equipes enfrentarão especiais cronometradas com diferentes tipos de terreno, incluindo terra batida, piçarra, cascalho e areia, além de trechos sinuosos, setores de alta velocidade e pontos que exigirão precisão na navegação.

Para Marreco, a expectativa é de uma disputa bastante equilibrada e de muito aprendizado para a principal prova do calendário nacional.

"Estamos muito motivados para essa prova. O Sertões Series reúne um grid muito forte e será uma excelente oportunidade para avaliar o equipamento, acertar os últimos detalhes e ganhar ritmo para o Rally dos Sertões. Vamos encontrar terrenos bem variados e especiais bastante técnicas, então será fundamental manter a concentração e a sintonia entre piloto e navegador. Nosso objetivo é conquistar um bom resultado e sair ainda mais preparados para o desafio de agosto", afirma.

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O Sertões Series Paraná será disputado em formato de laço, com largada e chegada diárias no Super Posto Pro Tork, em Siqueira Campos. Além dos pontos em disputa pelo Campeonato Brasileiro de Rally Raid, a competição servirá como parâmetro para as equipes que estarão no Rally dos Sertões, entre os dias 22 e 30 de agosto.

Uma das novidades desta edição será a Super Volta, marcada para o encerramento da prova, no sábado (11). O circuito fechado permitirá ao público acompanhar de perto o desempenho dos competidores, em um ambiente preparado especialmente para aproximar os fãs do esporte.

Antes de seguir para mais este desafio, Marreco fez questão de agradecer às empresas e instituições que tornam possível a participação da equipe na temporada.

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"Nada disso seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Agradeço à Mobifácil, ao Proesporte, ao Governo do Paraná, ao Alvorada Supermercados, ao Rancho Farias, à Bonenz e à Zenz Western, que acreditam no nosso trabalho. Também deixo um agradecimento especial pelo apoio da ACIA e da NG Rally Team, que caminham conosco em mais uma temporada. Agora é acelerar e representar todos eles da melhor forma possível."

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Competições automobilísticas MARRECO navegação em rally Rally Raid Sertões Series Paraná Zenz Rally Team
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