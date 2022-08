Marreco apresenta carro que vai pilotar no Rally dos Sertões 2022

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O piloto apucaranense Otávio Enz, o “Marreco”, apresenta nesta terça-feira (23), a partir das 19 horas, no Yellowstone Park, em Apucarana, o veículo que utilizará no Rally dos Sertões/2022. Trata-se de uma edição histórica, comemorativa aos 30 anos da prova e que também irá homenagear o Bicentenário da Independência do Brasil.

continua após publicidade .

Será o maior rally do mundo em trechos cronometrados, com 7.216 quilômetros de extensão, sendo 4.811 quilômetros de trechos especiais, superando inclusive o Rally Paris & Dakar. A prova terá a largada no próximo sábado, dia 27 de agosto, em Foz do Iguaçu, e irá passar por todas as regiões do país, com chegada no litoral do Pará no dia 10 de setembro.

O piloto, que terá Rodrigo Khezam como navegador, já testou sua nova Mitsubishi Triton – preparada de fábrica - que será utilizada no Rally dos Sertões. O prefeito Junior da Femac, que deu apoio na busca de patrocínios para o piloto Otávio Enz irá prestigiar o evento. “O Marreco leva o nome de Apucarana para todo o Brasil e fizemos contatos com empresários e patrocinadores, para viabilizar o custeio da equipe e a participação no Sertões”, informa.

continua após publicidade .

Em seu quinto ano no Rally dos Sertões, Marreco irá competir na categoria Prodution, com um veículo preparado de fábrica e homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A prova internacional, com a participação de duplas de vários países, terá um roteiro de 15 dias, que irá cruzar as cinco regiões do país, sendo oito estados e 14 cidades. Pilotos e navegadores serão testados ao extremo em seu preparo físico, psicológico e com a alta descarga de adrenalina nas estradas de terra e areia onde os veículos chegam a alcançar velocidade de 170 km/hr.

O comboio de carros, caminhonetes, motos, UTVs e quadriciclos larga de Foz do Iguaçu (PR) e segue com etapas em Umuarama (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix Araguaia (MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA), Paragominas (PA) e terá seu último trecho em Salinópolis, no Pará. O maior rally do Brasil foi disputado pela última vez em 2019, ficando suspenso em 2020 e 2021, devido à pandemia.

O premiado piloto apucaranense avalia que o Rally dos Sertões exigirá ao máximo dos pilotos e navegadores, para superar os 15 dias de competição no maior percurso do mundo. “Estamos preparados para representar bem Apucarana e o Paraná no Sertões”, afirma o piloto Marreco. Para participar da competição a equipe irá dispor de fisioterapeuta, cozinha própria, assessoria de imprensa e mecânicos.

O piloto apucaranense é tricampeão da Copa Mitsubishi, campeão do rally Transparaná, campeão Paranaense, vice-campeão da Copa Troller (Sudeste), vice-campeão do Rally Transcatarina, campeão do Rally da Selva, bi-campeão do Rally Berohokan, duas vezes vice-campeão do Sertões (regularidade) e duas vezes vice-campeão Sertões (velocidade).

Siga o TNOnline no Google News