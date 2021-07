Marli Fernandes é eleita vice-presidente da Undime-Paraná

Da Redação

Nesta sexta-feira (23), durante o 18º Fórum Estadual Ordinário, foram eleitos os novos delegados das microrregiões e membros da Diretoria Executiva, do Conselho Nacional de Representantes e do Conselho Fiscal da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-Paraná).

continua após publicidade .

A chapa União e Fortalecimento da Gestão Municipal foi a única inscrita no pleito. Com 91 votos válidos, a dirigente municipal de educação de Cascavel, Márcia Baldini, que até então ocupava o cargo de vice-presidente, foi escolhida como a nova presidente da Undime-Paraná.

Já a dirigente municipal de educação de Apucarana, Marli Fernandes, que comandou a instituição por duas gestões consecutivas, continuará contribuindo com a Diretoria Executiva na função de vice-presidente.

continua após publicidade .

“Eu agradeço a confiança que os associados depositaram em mim nos últimos quatro anos. Independentemente do cargo que ocupamos na Diretoria Executiva, eu e a Márcia continuaremos a fazer um trabalho em equipe, tendo como meta a construção de uma educação pública equitativa e de qualidade para todas as crianças paranaenses,” disse professora Marli Fernandes ao passar o cargo de presidente para Márcia Baldini.

No mesmo sentido, a nova presidente da Undime-Paraná, Márcia Baldini, afirmou que buscará dar continuidade ao trabalho realizado nas duas últimas gestões. “O nosso desafio é fortalecer a gestão dos dirigentes de educação em seus municípios. Provavelmente na próxima semana, nós já apresentaremos uma proposta de formação continuada para ajudá-los a conduzir suas secretarias com autonomia e conhecimento. Alegria e gratidão são as palavras que definem esse momento,” afirmou.

O mandato da nova Diretoria Executiva terá duração de dois anos, ou seja, até julho de 2023.

continua após publicidade .

Fórum

O 18º Fórum Estadual Ordinário da Undime-Paraná abordou o tema Políticas Públicas e Currículo em Tempos de Pandemia. Além da eleição da nova Diretoria Executiva, a programação desta sexta-feira (23) contemplou as palestras ‘Educação híbrida: normas e práticas em tempos de pandemia’, ‘Referencial Curricular do Paraná em foco’ e ‘Educação infantil e campos de experiências’.