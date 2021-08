Da Redação

Maringaense leva golpe do falso comprador em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana registrou um caso de estelionato no Jardim Marissol, nesta terça-feira (3). O solicitante é de Maringá e relatou à equipe que fez a negociação de um computador (CPU) pelo Facebook e que o suposto comprador pediu para ele trazer o objeto até a Cidade Alta. Porém, ao chegar no endereço, o homem falou que entraria para testar o computador e pediu para que o solicitante aguardasse do lado de fora, pois sua tia estava com conjuntivite.

Neste momento, conforme a vítima, ele aguardou aproximadamente 15 minutos, quando ouviu um barulho de telha quebrando e viu que as duas pessoas haviam fugido pelo fundo da casa em um veículo verde. Dentro da residência, haviam duas pessoas que negaram qualquer envolvimento com o fato. Além disso, de acordo com o relatório, disseram à equipe que não conheciam os golpistas.