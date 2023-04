Marido tenta matar mulher grávida na Vila São Carlos e é preso

Da Redação

Ela estava suja e ferida, carregando uma criança de 06 anos

A Polícia Militar (PM) atendeu a uma mulher grávida de 05 meses que chegou pedindo socorro no cartório da corporação, no início da manhã desta sexta-feira (07), em Apucarana. A gestante fugia do marido que havia tentado matá-la durante a madrugada. Ela estava suja e ferida, carregando uma criança de 06 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou no local suja de barro, com um corte no pé e acompanhada da criança. Ela relatou que seu companheiro chegou por volta das 05h, embriagado, a agrediu com um soco na cabeça e chutes, e em seguida, pegou um spray de veneno e acendeu com isqueiro provocando fogo na direção dela.

A gestante contou que saiu correndo pelos fundos do quintal, onde acabou cortando o pé.

A equipe policial foi até a residência da família e encontrou o homem dormindo sentado no sofá. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

