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APUCARANA

Marido foge com celular da esposa após discussão na Vila Reis

Vítima relatou histórico de violência e buscou abrigo na casa da mãe com os filhos; suspeito não foi encontrado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Marido foge com celular da esposa após discussão na Vila Reis
Autor Caso de violência doméstica foi registrado pela PM na Vila Reis - Foto: Imagem ilustrativa

Uma jovem de 24 anos acionou a Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira (20) após ter o celular levado pelo próprio companheiro durante uma briga no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. O caso foi atendido na Avenida Manoel Bernardes Reis e registrado como violência doméstica.

-LEIA MAIS: Suspeito do desaparecimento de primas é morto após confronto em Mandaguari

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Segundo a vítima relatou aos policiais, os desentendimentos entre o casal são frequentes. Durante a discussão mais recente, o homem pegou o aparelho telefônico dela e fugiu da residência antes da chegada da equipe policial.

A mulher revelou que, em uma ocasião anterior, chegou a solicitar uma medida protetiva de urgência contra o parceiro. No entanto, ela acabou retirando a ordem judicial na época pelo fato de o casal ter um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diante da nova situação, os policiais orientaram a vítima sobre seus direitos e explicaram que ela pode pedir uma nova medida protetiva para garantir sua segurança. Para se resguardar, a jovem decidiu pegar os filhos e passar a noite na casa de sua mãe.

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A equipe da PM realizou rondas pelo bairro e em possíveis locais onde o homem poderia estar, mas ele não foi localizado. O caso foi formalizado em boletim de ocorrência e as medidas legais cabíveis foram tomadas.

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