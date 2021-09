Da Redação

Marido espanca mulher por não querer ligar o som alto

Após agredir a esposa com chutes e socos, um homem, de 32 anos, foi preso na Caixa de São Pedro, em Apucarana, nesta quinta-feira (23).

A vítima informou à PM que o marido chegou em casa bêbado, exigindo que ela ligasse o rádio com volume alto. No entanto, devido ao horário, ela negou o pedido e o homem começou a agredi-la com com socos e chutes nas pernas, ficando com ferimentos visíveis nos lábios e arranhões nos braços.

Conforme o boletim, a mulher estava mancando. Diante dos fatos, o agressor foi preso e encaminhado até a 17ªSDP.