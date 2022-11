Marido esfaqueia a esposa no Pirapó, por causa de dinheiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso aconteceu na na noite desta quarta-feira (9), por volta das 20h30, no Distrito do Pirapó

Uma mulher foi esfaqueada pelo próprio marido na noite desta quarta-feira (9), por volta das 20h30, no Distrito do Pirapó, em Apucarana, norte do Paraná. A mulher foi atingida duas vezes, no braço e no tórax. O homem fugiu logo após a agressão e não foi encontrado pela polícia.

continua após publicidade .

Viaturas da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para atendimento da ocorrência. A mulher foi atendida pela equipe do Samu e levada para o Hospital da Providência. Segundo os socorristas, em dois golpes ela foi atingida na região do ombro e da costela.

LEIA MAIS: Carro fica sem freio e atinge poste em bairro de Apucarana

continua após publicidade .

O esfaqueamento teria acontecido após uma discussão entre o casal. A mulher relatou que a discussão teria ocorrido por causa do desaparecimento de R$ 200. Inicialmente, o marido passou a agredir verbalmente a mulher e em seguida, se armou de uma faca e golpeou a porta do guarda-roupas, antes de atingir a mulher. A faca foi encontrada jogada no banheiro da casa.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada inicialmente para uma situação de desentendimento familiar. Mas durante o deslocamento, foi informada que a ocorrência havia evoluído para esfaqueamento. Segundo familiares ouvidos no local, as brigas do casal seriam constantes. Uma testemunha afirmou ainda que o homem é bastante explosivo e que em outras ocasiões de violência, a esposa teria evitado de acionar a polícia.





Siga o TNOnline no Google News