Marido é preso após agredir esposa grávida em Apucarana

Um homem, de29 anos, armado com um facão, foi preso após agredir a esposa gestante. A violência doméstica aconteceu no Distrito do Pirapó, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 22h30 desta sexta-feira (2). O casal veio do Haiti e vive na cidade.

A PM recebeu ligações no 190 informando que uma mulher estava sendo agredida pelo esposo. Quando a equipe chegou no endereço, encontrou a gestante, de 26 anos, sentindo forte dor no abdômen.

A jovem contou que foi agredida com socos e chutes e que estava grávida de aproximadamente 14 semanas. Após a violência, o marido deixou a residência.

A PM realizou buscas pelo bairro e encontrou o homem armado com um facão. Ele foi preso e levado para a delegacia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e leveda para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com contusões na região da cabeça e no abdômen.

