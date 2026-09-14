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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso após agredir e enforcar a própria esposa em Apucarana

Vítima precisou de atendimento médico após ser derrubada da cama; caso ocorreu na noite de domingo (13) no bairro Jardim Santiago

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Marido é preso após agredir e enforcar a própria esposa em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Uma discussão de casal terminou em prisão na noite deste domingo (13), no bairro Jardim Santiago, em Apucarana. Um homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PM) sob a acusação de violência doméstica após bater e tentar asfixiar a companheira.

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Segundo os relatos colhidos pela equipe policial, a confusão começou dentro da residência da família. Durante o desentendimento, o homem ofendeu a mulher com diversos xingamentos, a empurrou da cama e, logo em seguida, apertou o seu pescoço.

A polícia foi chamada por volta das 23h e, ao chegar no endereço, encontrou o agressor ainda dentro da casa. A mulher apresentava machucados no cotovelo direito em decorrência da queda. Embora não houvesse marcas visíveis de enforcamento, os policiais decidiram encaminhá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica detalhada.

O homem não resistiu à abordagem, colaborou com as ordens da equipe e foi levado para a delegacia sem a necessidade do uso de algemas.

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Após receber os cuidados médicos, a mulher também compareceu à delegacia para formalizar a denúncia. Ela foi orientada pelos policiais sobre seus direitos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de solicitar uma medida protetiva de urgência para impedir que o agressor se aproxime dela.

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Apucarana discussão de casal lei maria da penha MEDIDA PROTETIVA prisão em flagrante violência domestica
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