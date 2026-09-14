Marido é preso após agredir e enforcar a própria esposa em Apucarana

Vítima precisou de atendimento médico após ser derrubada da cama; caso ocorreu na noite de domingo (13) no bairro Jardim Santiago

Uma discussão de casal terminou em prisão na noite deste domingo (13), no bairro Jardim Santiago, em Apucarana. Um homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PM) sob a acusação de violência doméstica após bater e tentar asfixiar a companheira.

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Segundo os relatos colhidos pela equipe policial, a confusão começou dentro da residência da família. Durante o desentendimento, o homem ofendeu a mulher com diversos xingamentos, a empurrou da cama e, logo em seguida, apertou o seu pescoço.

A polícia foi chamada por volta das 23h e, ao chegar no endereço, encontrou o agressor ainda dentro da casa. A mulher apresentava machucados no cotovelo direito em decorrência da queda. Embora não houvesse marcas visíveis de enforcamento, os policiais decidiram encaminhá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica detalhada.

O homem não resistiu à abordagem, colaborou com as ordens da equipe e foi levado para a delegacia sem a necessidade do uso de algemas.

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Após receber os cuidados médicos, a mulher também compareceu à delegacia para formalizar a denúncia. Ela foi orientada pelos policiais sobre seus direitos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de solicitar uma medida protetiva de urgência para impedir que o agressor se aproxime dela.