“Marido de aluguel” incorpora Batman pelas ruas do PR

Você já viu o Batman pelas ruas de Apucarana, no Norte do Paraná? Ele já apareceu no Hemonúcleo para homenagear os doadores de sangue e também já fez aparições na área central da cidade e no Ginásio de Esportes Lagoão nos últimos dias.



Enquanto na ficção a identidade secreta do “Homem-Morcego” é do bilionário norte-americano Bruce Wayne e a sua cidade é Gothan City, o Batman de Apucarana é Davi Laurindo, 43 anos, que trabalha como “marido de aluguel” na cidade e sempre foi apaixonado pelo super-herói dos quadrinhos.

Davi Laurindo conta que investiu R$ 4 mil na roupa do personagem há dois meses, realizando um sonho antigo de sair pelas ruas de Apucarana e de outras cidades da região como "Batman, o Cavaleiro das Trevas". Este, inclusive, é o seu filme preferido da trilogia do diretor Christopher Nolan.

O apucaranense conta que se inspirou no catarinense Cristiano Zanetta, que atua na área social usando o uniforme do super-herói. Cristiano se apresenta, inclusive, com o “Batman Brasileiro” e é famoso na internet.

“Vi uma reportagem do Cristiano e do trabalho dele nos hospitais com crianças. Decidi fazer a mesma coisa em Apucarana, mas consegui somente agora comprar a roupa como eu gostaria”, explica o apucaranense.

Ele já atuava em ações sociais, principalmente no Natal, usando a roupa do Papai Noel, mas há dois meses esse trabalho ganhou um impulso. Davi afirma que o seu sonho agora é visitar crianças doentes no Hospital da Providência Materno-Infantil de Apucarana.

Davi conta ainda que a roupa tem um tecido especial, com espumas para imitar músculos, enquanto a máscara é de látex. Ele lembra da primeira vez que saiu às ruas, em um sábado. “Foi um sucesso, principalmente com as crianças”, comenta.

A visita ao Hemonúcleo não foi planejada. “Vi uma reportagem falando que era o Dia Internacional dos Doadores de Sangue e liguei lá me oferecendo para fazer uma visita”, conta.

Fã do personagem, ele destaca o perfil “enigmático” do super-herói, sempre disposto em ajudar o próximo. O traje, imponente, também é algo que ele considera um diferencial.

Divorciado, ele é pai de dois filhos, Rafaela, 23, e Rafael, 14, e está noivo de Adriana Sartori. Todos apoiam essa paixão de Davi pelo Batman e, muitas vezes, também vestem roupas de outros personagens para entrar na brincadeira.

“Meu intuito é fazer caridade. É uma satisfação ver a alegria no olhar das crianças”, afirma. Quanto ao trabalho de “marido de aluguel”, ele garante que não usa o uniforme do super-herói no atendimento aos clientes.

Foto por Arquivo pessoal "Batman" fez homenagem aos doadores de sangue em Apucarana

Por Fernando Klein





