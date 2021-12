Da Redação

Marido ciumento agride mulher e quebra iPhone 11 em briga

Durante crise de ciúmes, um homem foi preso na área central de Apucarana, após agredir a esposa e danificar objetos da casa onde eles moram, além de quebrar o celular da vítima, um iPhone 11, com valor estimado em R$4.300.

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi o vizinho do casal, um idoso, de 70 anos, que ouviu gritos da mulher pedindo socorro. No local, a equipe conversou com o autor, que estava agitado e com sinais de embriaguez.

A mulher, de 38 anos, esposa do suspeito, estava chorando, com vermelhidão e arranhões em ambos os braços e no pescoço. Ela disse aos policiais que os dois tiveram uma discussão por causa de ciúmes. Conforme a PM, o homem foi preso e a vítima foi orientada pelos policiais.