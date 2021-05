Marido bêbado é preso após dar socos na esposa

Continua após publicidade

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Apucarana, nesta quinta-feira (27). A Polícia Militar prendeu um homem, de 27 anos, que ameaçou a esposa, de 26 anos, com um facão.

A solicitante relatou à PM que um homem estava ameaçando sua esposa com um facão em frente à residência. No local, foi feito contato com mulher, que afirmou que seu marido chegou em casa com sintomas de embriaguez, dizendo que ela estava o traindo e começou a fazer xingamentos, além de dar um soco em sua boca e outro em sua cabeça.

Depois da agressão, ainda de acordo com a vítima, o agressor pegou o facão e começou a proferir ameaças de morte. Quando a equipe chegou o autor não estava na posse de nenhum objetos em mãos.

Diante dos fatos e também do interesse da vítima em representar contra o agressor, ele foi preso e levado para a 17ª SDP.