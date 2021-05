Marido agride mulher e rasga suas roupas com faca

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (23), a Polícia Militar registrou mais um caso de violência doméstica em Apucarana.

A equipe foi até o endereço e conversou com a solicitante, que informou que a vizinha estaria sendo agredida pelo marido e pedindo socorro. Chegando ao local, a PM localizou a mulher do lado externo da casa, já aguardando a viatura. Ela disse à equipe que o esposo, a pegou pelo braço e a jogou dentro do banheiro, resultando em vermelhidão na área atingida.

A mulher informou ainda aos policiais que o homem, no último sábado (22), rasgou e cortou suas roupas em seu corpo utilizandocom uma faca, além de quebrar seu celular. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Porém, de acordo com o boletim, a mulher optou por não representar contra o agressor.