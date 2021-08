Da Redação

Marido agride mulher e a expulsa de casa junto do filho

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 40 anos, que agrediu a esposa e a expulsou de casa junto do filho, de 4 anos.

No local, a vítima disse à equipe que o marido ficou agressivo, segurou seu braço, a empurrou contra a parede e em seguida, a expulsou da residência junto da criança. Conforme a mulher, o agressor ainda trancou as portas e o portão da casa, deixando mãe e filho para fora do local.

A equipe prendeu o homem e o encaminhou para a 17ª SDP.