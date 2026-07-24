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Maria do Carmo Melo, ex-servidora da Receita Federal de Apucarana, morre aos 84 anos

Ex-funcionária pública morava com a filha em Brasília e sofreu um mal súbito

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 15:55:50 Editado em 24.07.2026, 15:55:42
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Maria do Carmo Melo, ex-servidora da Receita Federal de Apucarana, morre aos 84 anos
Autor Maria do Carmo Melo sofreu um mal súbito - Foto: Arquivo da Família

A ex-servidora da Receita Federal de Apucarana, Maria do Carmo Melo, morreu na madrugada desta sexta-feira (24), aos 84 anos, em Brasília (DF), vítima de um mal súbito. Natural de Sertânia, no estado de Pernambuco, ela viveu por cerca de 40 anos na cidade de Apucarana, no Paraná.

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Maria do Carmo foi também do Rotary Club de Apucarana, onde construiu um grande círculo de amizades. Ela deixa os filhos Bruno e Thaísa Melo. Atualmente, Maria do Carmo residia na capital federal na companhia da filha Thaísa.

As cerimônias de despedida serão realizadas neste sábado (25), na capital federal. O velório terá início às 8h, na Capela 5 do Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul. Logo em seguida, às 10h15, ocorrerá a cerimônia de cremação no mesmo local.


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Maria do Carmo Melo, ex-servidora da Receita Federal de Apucarana, morre aos 84 anos
AutorFoto: Reprodução


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