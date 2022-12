Maria Alice e Miguel são os nomes de bebês mais escolhidos; veja

Da Redação

Nome Miguel é novamente campeão nacional na escolha dos pais

Maria Alice e Miguel são os nomes mais escolhidos para bebês em Apucarana e Arapongas em 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (20) no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne informações dos cartórios de registro civil de todo país.



Os dois maiores municípios da região seguem a tendência nacional. Miguel é novamente o nome mais escolhido para bebês no Brasil, com um total de 27.396 registros até o início desta tarde. Maria Alice é a terceira colocada no ranking nacional (24.477 registros). O segundo é Gael, com 25. 689 registros. Em Apucarana, Gael é o sexto (14 registros) e, em Arapongas, o terceiro (20 registros). Veja abaixo

No levantamento do ano passado, a liderança em Apucarana ficou com Helena (24), seguida de Miguel (23) e Alice (22). Já em Arapongas, os nomes mais populares em 2021 foram Miguel (24), Arthur (23) e Helena (20).

Os nomes são influenciados pelo registro de personalidades nacionais. É o caso de Maria Alice, filha da digital influencer Virgínia Fonseca, que nasceu em 2021. Com mais de 40 milhões de seguidores apenas no Instagram, as suas escolhas acabam refletindo nos cartórios. A digital influencer deu à luz há dois meses a sua segunda filha, Maria Flor, que já é cotada como grande concorrente no ranking dos nomes do próximo ano.

Ranking dos nomes nas três maiores cidades da região

APUCARANA

1. MARIA ALICE - 23 registros

2. MIGUEL - 20 registros

3. HELENA - 17 registros

4. ALICE - 16 registros

5. THEO - 15 registros

6. GAEL - 14 registros

7. HEITOR - 14 registros

8. DAVI - 14 registros

9. CECILIA- 13 registros

10. LAURA - 13 registros

ARAPONGAS

1. MARIA ALICE - 25 registros

2. MIGUEL - 23 registros

3. GAEL - 20 registros

4. HELENA - 19 registros

5. LAURA - 19 registros

6. ARTHUR- 18 registros

7. THEO - 15 registros

8. ALICE - 14 registros

9. SAMUEL - 13 registros

10. GABRIEL - 13 registros

IVAIPORÃ

1. RAFAEL - 8 registros

2. THEO - 7 registros

3. DAVI - 6 registros

4. LAURA - 6 registros

5. PEDRO - 6 registros

6. ALICE - 5 registros

7. MARIA ALICE - 5 registros

8. GAEL - 5 registros

9. HELOISA - 5 registros

10. JOAQUIM - 5 registros

