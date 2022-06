Marginais do Parque Industrial Norte e ciclovia ganham iluminação

Da Redação

Foram instaladas 297 luminárias com tecnologia LED de 200W, incluindo braços novos, cabos, conectores e acessórios

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, vistoriou nesta segunda-feira (13) os serviços de modernização do sistema de iluminação pública nas avenidas marginais do Parque Industrial Norte. “O serviço já está concluído na Avenida Zilda Seixas Amaral, no trecho que vai do Parque das Araucárias até a Facnopar. Na outra marginal, a Avenida Francisco Kitano a instalação dos novos equipamentos está em fase final de execução”, informa o prefeito.

No mesmo pacote, foi inclusa a iluminação de toda extensão da Ciclovia Irmo Vidor; um trecho da Rua Eliseu Cilião de Moura, e toda Avenida José Ferragine, que dá acesso ao residencial Solo Sagrado e o Clube de Campo Água Azul. Neste pacote foram instaladas 297 luminárias com tecnologia LED de 200W, incluindo braços novos, cabos, conectores e acessórios. “Substituímos as antigas luminárias de vapor de sódio de 150 e 250W, que são consideradas ineficientes e de baixa luminosidade”, assinala Junior da Femac.

Simultaneamente, prossegue a substituição de todas as luminárias do Núcleo Habitacional Adriano Correia. “Neste bairro os serviços devem ser concluídos nos próximos dias e, a próxima etapa irá beneficiar o Núcleo Habitacional João Paulo I e bairros adjacentes”, anuncia o prefeito.

O pacote licitado e contratado pela Prefeitura de Apucarana prevê a instalação de 4.105 luminária no padrão LED, substituindo equipamentos ultrapassados. O investimento total é da ordem de R$6,7 milhões e contempla ainda a execução de um grande projeto de iluminação da saída para Londrina, com a implantação de postes com iluminação LED no canteiro central, no trecho que vai da Avenida Brasil (trecho urbano da BR-369) até a divisa com Arapongas.

O engenheiro eletricista Lafayete Luz explica que são duas frentes de trabalho, sendo a primeira no Parque Industrial Norte, que está ganhando uma iluminação com tecnologia LED. A segunda prevê a troca de luminárias em mais de 4 mil pontos, atendendo doze bairros, três distritos, três parques industriais, três avenidas, duas estradas, uma vila rural e outros bairro.

“Essa é a continuidade de um projeto que teve início com o ex-prefeito Beto Preto, que modernizou 5 mil luminárias em 2016 e que está tendo sequência na nossa gestão”, destaca o prefeito Júnior da Femac, acrescentando que as ruas e avenidas estão ganhando luminosidade de qualidade, que garante mais segurança a todos.