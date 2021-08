Marcos Mion envia recado para família de Apucarana; Vídeo

Da Redação

Neste sábado (21), o apresentador Marcos Mion e a esposa Suzana Gullo, enviaram um vídeo para a ativista e fisioterapeuta apucaranense Cintia Costa de Paula, do projeto Viver e Conviver com o Autismo, e para sua filha Júlia. O vídeo foi gravado em um shopping pela irmã da apucaranense, Fernanda Costa Felipe, que encontrou o casal em um momento de lazer.

"Oi, Cintia. Oi, Julia. Estamos aqui com a Fernanda [irmã de Cintia] e ela contou sobre você. Que a gente continue lutando para buscar felicidades em todos os momentos. Obrigado pela inspiração. Beijos e fiquem com Deus", falou Mion durante a gravação.

Marcos Mion é pai de Romeo, que possui o Transtorno do Espectro Autista. A causa se tornou a bandeira do apresentador, chegando aos lares de outras pessoas e virou lei. Em 2019, ocorreu a aprovação da Lei Romeo Mion, no Senado Federal, que criou a Carteira Nacional de Identificação do Autista.

Cintia, em suas redes sociais, agradeceu o carinho do apresentador. "Como não ficar emocionada com esse recadinho que Marcos Mion e Suzana Gullo me enviaram. Muito obrigada pelo carinho", escreveu a apucaranense.

