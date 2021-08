Marcos Costa é o novo Chefe da 16ª Regional de Saúde

Da Redação

Servidor há 30 anos na 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, Marcos Costa é o novo Chefe do órgão. De acordo com ele, que estava a frente da Divisão de Vigilância em Saúde da RS, diretores da Secretaria Estadual de Saúde estiveram na cidade nesta terça-feira (10) e o comunicaram sobre a indicação do secretário da pasta Beto Preto.

"A partir desta quinta-feira assumo interinamente a chefia da regional, aguardando agora uma publicação oficial do governo do estado definido a nova direção", afirmou.

Costa assume o posto deixado pelo médico Altimar Carletto, que esteve a frente da regional durante 2 anos e 7 meses. Carletto, também funcionário de carreira há 31 anos, pediu exoneração e deve se aposentar em breve.

"Conversei com o secretário Beto Preto e decidi me afastar neste momento em que a situação da pandemia está mais controlada, para cuidar da minha saúde. O Beto entendeu meu pedido e saio com a sensação de dever cumprido. Em breve devo pedir minha aposentadoria", disse Carletto.

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana é responsável pela gestão da Saúde em 17 municípios da região.