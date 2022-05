Marco Brasil assume vaga na Câmara Federal na próxima semana

Da Redação

O locutor de rodeio Marco Aurélio Ribeiro, o Marco Brasil (PP), assume como deputado federal na próxima semana. Em pré-campanha para a Câmara Federal para as eleições desse ano, o suplente de deputado espera melhorar o resultado obtido nas urnas em 2018, quando recebeu votos em 396 das 399 cidades paranaenses.

Prestes a lançar um livro com sua biografia, desde o tempo de jogador de futebol a policial rodoviário, locutor de rodeios e mais recentemente, como político, Marco Brasil esteve em Apucarana na manhã desta terça-feira (24), quando também aproveitou para uma visita à Tribuna.

Brasil se diz entusiasmado e orgulhoso ao assumir a vaga, que era ocupada pelo ex-chefe da casa civil do Paraná e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Valdir Rossoni. Rossoni já havia assumido a cadeira em substituição ao ex-prefeito de Toledo, José Schiavinatto, que morreu no exercício do mandato, em decorrência de complicações da Covid-19.

Marco Brasil entende que, embora esteja assumindo o mandato na reta final de legislatura, em que a lei eleitoral limita bastante as possibilidades dos mandatos políticos, poderá tirar proveito do período para conhecer melhor os mecanismos da Câmara Federal. “Vou aproveitar o período para aprender ainda mais e preparar as bases para o futuro mandato”, diz.

Nessa reta final de mandato ou no próximo, diz Brasil, sua prioridade será o social. “As pessoas precisam de emprego, oportunidades, salários, mas também de alegria e lazer, de cultura. Minha vida toda ouvi as pessoas. Vou continuar fazendo isso e dessa interação, orientar a atuação parlamentar, a vida na política”, diz.

Marco Brasil diz que política é muito importante para todos. “E não estou na política por dinheiro, fama ou poder. Estou na política para retribuir tudo o que o Paraná me fez e me deu nesses anos de trabalho. Quero contribuir com o lugar onde escolhi morar”, diz o artista, que é natural do interior paulista. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

