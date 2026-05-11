Marcenaria é arrombada e tem ferramentas e cabos furtados em Apucarana
Proprietário encontrou os cadeados rompidos ao chegar para o trabalho; criminosos levaram maquinário e 100 metros de fiação elétrica
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma marcenaria localizada na Rua Alumínio, no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de criminosos. O arrombamento foi descoberto na manhã de domingo (10), quando o proprietário do estabelecimento, um homem de 61 anos, chegou ao local para trabalhar por volta das 7h e encontrou a fábrica invadida.
-LEIA MAIS: Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana
Para conseguir entrar na marcenaria, os invasores destruíram os cadeados e as correntes que trancavam o portão principal e a porta do barracão. Do interior do imóvel, foram furtados aproximadamente 100 metros de cabos de energia grossos, que eram utilizados para fazer a ligação do maquinário pesado.
Além da fiação elétrica, os criminosos também levaram uma furadeira e uma parafusadeira azuis, além de uma lixadeira e uma serra tico-tico amarelas.
A vítima informou à Polícia Militar que o estabelecimento não conta com câmeras de segurança. No entanto, um detalhe pode ajudar nas investigações e na recuperação dos equipamentos: o proprietário relatou que as ferramentas roubadas possuem marcações de identificação gravadas em suas estruturas.
A equipe policial esteve no local para registrar o crime, coletar as informações iniciais e orientar o trabalhador sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.