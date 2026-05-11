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Marcenaria é arrombada e tem ferramentas e cabos furtados em Apucarana

Proprietário encontrou os cadeados rompidos ao chegar para o trabalho; criminosos levaram maquinário e 100 metros de fiação elétrica

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 07:24:39 Editado em 11.05.2026, 07:24:36
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Marcenaria é arrombada e tem ferramentas e cabos furtados em Apucarana
Autor Ladrão invadiu estabelecimento no Parque Industrial Norte - Foto: Imagem ilustrativa/freepik

Uma marcenaria localizada na Rua Alumínio, no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de criminosos. O arrombamento foi descoberto na manhã de domingo (10), quando o proprietário do estabelecimento, um homem de 61 anos, chegou ao local para trabalhar por volta das 7h e encontrou a fábrica invadida.

-LEIA MAIS: Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana

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Para conseguir entrar na marcenaria, os invasores destruíram os cadeados e as correntes que trancavam o portão principal e a porta do barracão. Do interior do imóvel, foram furtados aproximadamente 100 metros de cabos de energia grossos, que eram utilizados para fazer a ligação do maquinário pesado.

Além da fiação elétrica, os criminosos também levaram uma furadeira e uma parafusadeira azuis, além de uma lixadeira e uma serra tico-tico amarelas.

A vítima informou à Polícia Militar que o estabelecimento não conta com câmeras de segurança. No entanto, um detalhe pode ajudar nas investigações e na recuperação dos equipamentos: o proprietário relatou que as ferramentas roubadas possuem marcações de identificação gravadas em suas estruturas.

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A equipe policial esteve no local para registrar o crime, coletar as informações iniciais e orientar o trabalhador sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.


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Apucarana ARROMBAMENTO Furto investigação criminal marcenaria POLICIA MILITAR
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