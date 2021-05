Marcelo Ferreira é reeleito diretor da UTFPR de Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O professor de física, Marcelo Ferreira da Silva foi reeleito para a direção geral no campus de Apucarana na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Ele escolheu outros seis diretores para assessoria na sequência da sua gestão. Entre eles, está o ex-diretor da unidade professor Dr. Aloysio Gomes, que assume com a professora Dra. Danielle Gonçalves a direção de Relações Empresariais e Comunitárias. Na Assessoria Executiva, está a frente da pasta a professora Dra. Caroline Clonek. Tiago Ramires é professor Dr e assume a diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Assim como as professoras doutoras Juliana Castanho e Isabel Moretti, assumiram a diretoria de Graduação e Educação Profissional do campus.

Para Marcelo, é satisfatória a composição da sua equipe. "Um timaço e o melhor, são todos de Apucarana", comemora.

O diretor comenta dos desafios pela frente, como a busca por novos cursos de engenharia. Segundo ele, está mais próximo de Apucarana ter o curso de Engenharia e Arquitetura a disposição da comunidade.

Sobre a volta às aulas, o diretor concorda que com a pandemia ainda em alta, é provável que os alunos retornem presencialmente nas salas de aula, apenas no ano que vem.