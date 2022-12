Marcelo Emídio, da ONG Arte e Vida, está no Papo TN deste domingo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Marcelo Emídio é o entrevistado do Papo TN

O gestor da ONG Arte e Vida de Arapongas, Marcelo Emídio, é o entrevistado do Papo TN deste domingo, 18. Ele fala sobre o trabalho social desempenhado há anos junto à comunidade araponguense, e que, com o passar do tempo, acabou se estendo a outros municípios da região.

continua após publicidade .

Emídio relembra o início do trabalho, e fala sobre parcerias importantes que foram desenvolvidas ao longo do tempo, em benefício das pessoas atendidas pela iniciativa.

fonte: TNOnline

continua após publicidade .

O último Papo TN da temporada 2022 vai ao ar neste domingo, a partir das 17h, no site TNOnline, Facebook e canal do YouTube.



Siga o TNOnline no Google News