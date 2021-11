Maratona vai criar soluções para o monitoramento da água

Da Redação

Uma maratona tecnológica, chamada de Hackathon Apucarana Smart Meio Ambiente, vai criar soluções para o monitoramento e qualidade da água em nascentes e lagos. O evento, realizado no formato online, será um concurso entre equipes e acontecerá neste final de semana (26, 27 e 28 de novembro). A iniciativa distribuirá R$ 10 mil em prêmios, que serão divididos entre as três equipes vencedoras. O hackathon é uma promoção da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Sebrae, Conecta Apucarana e Secretaria Municipal de Assistência Social.

continua após publicidade .

As inscrições para o concurso ainda estão abertas e podem ser feitas até as 12 horas desta sexta-feira (26/11).De acordo com Gentil Pereira, secretário municipal de Meio Ambiente, as inscrições devem ser feitas em equipes de no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas. “Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que detenham conhecimento ou experiência em áreas como tecnologia da informação e comunicação, engenharias, desenvolvimento, design e negócios”, informa Pereira, acrescentando que as inscrições estão disponíveis pelos sites www.conectaapucarana.com.br e www.apucarana.pr.gov.br.



O secretário lembra que a ideia da maratona tecnológica, tendo como tema o monitoramento das águas, foi apresentada pelo prefeito Junior da Femac e acatado pelos demais parceiros. “Será desenvolvida uma ferramenta que irá nos auxiliar no monitoramento da qualidade das nossas nascentes, bacias hidrográficas e dos nossos lagos. A Secretaria de Meio Ambiente já faz um acompanhamento com a coleta quinzenal de amostras e a ferramenta tecnológica que for desenvolvida vai agregar muito ao trabalho desenvolvido”, pontua Gentil Pereira.

continua após publicidade .

Conforme Tiago Ribeiro, coordenador do Conecta Apucarana, o hackathon é uma maratona que reúne programadores, desenvolvedores e inventores. “O objetivo é criar projetos e soluções que transformem informações de interesse público em soluções digitais, acessíveis a todos os cidadãos”, frisa Ribeiro.

A maratona tecnológica será realizada integralmente de forma remota, pela plataforma Zoom e pelo youtube, e os participantes terão 40 horas para desenvolver as soluções. “O desafio será lançado às 20 horas de sexta-feira e as soluções propostas deverão estar prontas até as 13 horas do domingo, quando cada equipe terá 5 minutos para apresentar o projeto ou protótipo final”, explica o coordenador do Conecta, lembrando que cada equipe deverá dispor de equipamentos próprios para o desenvolvimento das soluções, como laptop e tablet.

Entre os critérios que serão levados em consideração pela comissão julgadora estão usabilidade, viabilidade e execução. O concurso vai distribuir, ao todo, R$ 10 mil em prêmios, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro lugar.